أوقف اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، أعمال «ونش» كان يباشر أعمالًا بالطريق العام أمام منطقة ميراكي شدوان، وذلك بعد رصد عدم حصوله على التصريح اللازم، خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها صباح اليوم بعدد من شوارع المدينة.

وجاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن ضبط الشارع العام والتصدي لمختلف أشكال التعديات والمخالفات، ومتابعة الأعمال الجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة.

إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية

وخلال المرور الميداني، رصد رئيس المدينة وجود الونش أثناء تنفيذ أعمال بالطريق العام دون الحصول على التصاريح المطلوبة، وعلى الفور أصدر توجيهاته بإيقاف الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء ما قد تسببه الأعمال غير المرخصة بالطريق العام من مخاطر على سلامة المواطنين والمارة، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على حركة المرور.

جولات مفاجئة لمتابعة الشارع العام

وأكد رئيس مدينة الغردقة استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأعمال المنفذة بالطرق العامة، والتأكد من حصولها على التراخيص والتصاريح اللازمة قبل البدء فيها، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط بالشوارع.