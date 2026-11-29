تستهدف الحكومة المصرية رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، في إطار خطة لإعادة تشكيل خريطة النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور الشركات المحلية والأجنبية في قيادة النمو، وزيادة الإنتاج والتشغيل، وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الحكومية في تنفيذ المشروعات الاقتصادية.

وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات القطاع الخاص تمثل حاليًا نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مع استهداف زيادة هذه النسبة إلى 67% خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج للتحول الاقتصادي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الواعدة وتعميق القاعدة الصناعية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه شبكة بلومبرج الدولية في لندن يوم 27 نوفمبر 2026، أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتيسير إجراءات التراخيص، واستكمال خطوات تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسمح بزيادة مشاركة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

زيادة استثمارات القطاع الخاص

وتكشف المؤشرات عن تطور ملحوظ في حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 43.1% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، وفق تصريحات وزير التخطيط في أكتوبر الماضي.

وتعكس هذه الزيادة التحول التدريجي في هيكل الاستثمارات المصرية، مع اتجاه الدولة إلى ترشيد الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإفساح المجال أمام الشركات الخاصة لتوسيع أنشطتها وزيادة مساهمتها في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وتستهدف الحكومة الوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 67% بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استمرار نمو الاستثمارات الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير بيئة أكثر تنافسية تتيح للمستثمرين التوسع في مشروعات جديدة.

3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في 2026/2027

وتأتي هذه المستهدفات بالتزامن مع خطة استثمارية كبيرة للعام المالي 2026/2027، إذ تستهدف الحكومة ضخ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، تتوزع بين استثمارات خاصة تبلغ نحو 2.2 تريليون جنيه، تمثل 59% من الإجمالي، مقابل استثمارات عامة تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه، بنسبة 41%.

ويعكس هذا التوزيع توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات الاقتصادية، مع استمرار الاستثمارات العامة في القطاعات الاستراتيجية والخدمات الأساسية التي تتطلب تدخلًا حكوميًا.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 17% خلال العام المالي 2026/2027 إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

5 قطاعات تقود توسع القطاع الخاص

وحدد وزير التخطيط مجموعة من القطاعات التي تمتلك فرصًا كبيرة لجذب استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والزراعة.

وتتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات المستهدفة، في ظل توجه الحكومة لتعميق القاعدة الصناعية وزيادة المكون المحلي في المنتجات، وجذب استثمارات جديدة في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما يمثل قطاع السياحة أحد أبرز المجالات المرشحة لاستقبال استثمارات خاصة، خاصة بعد تحقيق إيرادات سياحية بلغت نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب تصريحات الوزير، مع وجود فرص للتوسع في الطاقة الفندقية والخدمات السياحية والبنية التحتية المرتبطة بالمقاصد السياحية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الدولة زيادة دور الشركات الخاصة في الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والخدمات التكنولوجية، والابتكار، وريادة الأعمال، باعتبارها من المجالات القادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة مرتفعة.

الخدمات اللوجستية

أما الخدمات اللوجستية، فتستفيد من الموقع الجغرافي لمصر وأهمية قناة السويس في حركة التجارة العالمية، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في النقل والتخزين والموانئ والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وثيقة ملكية الدولة وتيسير الإجراءات

ويرتبط الوصول إلى مستهدف 67% باستكمال الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الحكومة، وعلى رأسها تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز الحياد التنافسي بين الشركات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والتوسع في إتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.

وتستهدف هذه الإجراءات تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتأسيس المشروعات والحصول على التراخيص، إلى جانب توضيح المجالات التي يمكن أن يتوسع فيها القطاع الخاص، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

كما تعمل الحكومة على توجيه الاستثمارات العامة إلى القطاعات الاستراتيجية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع إتاحة مساحة أكبر أمام الشركات الخاصة للمشاركة في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التكامل بين الاستثمار العام والخاص.

فرص العمل والإنتاج

ولا يقتصر تأثير زيادة مساهمة القطاع الخاص على حجم الاستثمارات فقط، بل يمتد إلى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتحسين مستويات التنافسية.

فزيادة الاستثمارات في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتحسين قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتضع هذه المستهدفات الحكومة أمام اختبار مهم خلال السنوات الأربع المقبلة، يتمثل في تحويل الفرص الاستثمارية والإصلاحات المعلنة إلى مشروعات فعلية وتوسعات إنتاجية، مع ضمان استمرار تدفق رؤوس الأموال وتوفير بيئة أعمال مستقرة وتنافسية.

وبينما تستهدف الدولة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% بحلول 2030، فإن تحقيق هذا الهدف سيعتمد على قدرة الحكومة على استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاعات الواعدة، وزيادة الثقة في السوق المصرية، بما يجعل القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.