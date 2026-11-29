رد د. حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على الادعاءات بشأن إخفاء أعداد الضحايا في حادث الوراق.

واوضح عبد الغفار أنه قبل الانتهاء من إجراءات تحديد هويات الجثامين، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 28 بلاغا، من بينها 19 بلاغا بشأن أشخاص مفقودين، في حين بلغ عدد الجثامين التي لم تكن قد تحددت هوياتها في ذلك التوقيت 31 جثمانًا.

وتابع قائلا ، بعد استكمال إجراءات تحديد الهويات، لم تعد هناك بلاغات قائمة لدى المنظومة بشأن مفقودين لم يتوصل إلى مصيرهم في إطار الحادث.

البيانات المعلنة تستند حصريًا إلى الحصر الفعلي

واكد متحدث الصحة أن البيانات المعلنة تستند حصريًا إلى الحصر الفعلي والإجراءات الرسمية المتخذة، وأنها لا تخفي أي بيانات تتعلق بأعداد الضحايا.

وتهيب الوزارة بكل من لديه معلومات أو بلاغ بشأن أي شخص يشتبه في ارتباطه بالحادث، التواصل فورًا عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للمستشفيات (16474) ، أو الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة والسكان (105).