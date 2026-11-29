يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد عمرة رجب 2027، وأسعار برامج العمرة، ومدة الإقامة، ومستويات الفنادق المتاحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب ضوابط الحجز والسفر والإجراءات المطلوبة قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة.

وتبدأ عمرة شهر رجب فلكيًا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، وفقًا للتقويم، وتستمر حتى 7 أو 8 يناير 2027، مع احتمالية اختلاف الموعد يومًا حسب رؤية الهلال، بينما تتنوع برامج العمرة بين الفنادق ذات تصنيف 4 و5 نجوم، وبرامج الـ «VIP»، والبرامج الاقتصادية التي تختلف أسعارها وفقًا لمستوى الإقامة ووسيلة السفر وعدد الليالي.

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وتصل مدة بعض برامج عمرة رجب إلى 10 أيام، مع تعدد خيارات الغرف الفندقية، سواء الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية أو الفردية، بما يمنح المعتمرين فرصة اختيار البرنامج المناسب وفقًا لاحتياجاتهم وظروفهم المادية.

متى تبدأ عمرة رجب 2027 ومتى تنتهي؟

تبدأ عمرة رجب 2027 فلكيًا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، وفقًا للتقويم، وتنتهي يوم 7 أو 8 يناير 2027، وقد يختلف الموعد يومًا حسب رؤية الهلال.

ويستمر إصدار تأشيرات العمرة حتى 1 شوال 1448 هـ، الموافق 9 مارس 2027، بينما يكون آخر موعد لدخول المعتمرين إلى مكة المكرمة يوم 15 شوال 1448 هـ، الموافق 23 مارس 2027.

ويحرص الراغبون في أداء العمرة خلال شهر رجب على متابعة مواعيد الرحلات والبرامج السياحية، للتعرف على خيارات السفر والإقامة المتاحة، والاستعداد لإتمام إجراءات الحجز قبل موعد الرحلة.

ما أسعار برامج عمرة رجب 2027 في مصر؟

تختلف أسعار برامج عمرة رجب موسم 1448 هـ، خلال أواخر 2026 وبداية 2027، وفقًا لعدد من العوامل، أبرزها وسيلة السفر، سواء بالطيران أو البر، ومدة الإقامة، ومستوى الفندق، ونوع الغرفة، وقرب مكان الإقامة من الحرم.

ويصل سعر العمرة من مصر للغرفة الرباعية إلى ما يتراوح بين 35.000 و48.500 جنيه، وفقًا للبرنامج والمدة والشركة المنظمة.

وتتفاوت أسعار البرامج السياحية بين مستويات 4 و5 نجوم، إلى جانب البرامج الاقتصادية التي تستهدف المعتمرين الباحثين عن خيارات إقامة وسفر بأسعار مختلفة.

كم يبلغ سعر عمرة رجب 2027 فنادق 5 نجوم؟

تبدأ أسعار برامج عمرة رجب 2027 بفئة الفنادق 5 نجوم من 51.000 جنيه، وتصل إلى 75.000 جنيه فأكثر، وفقًا لقرب الفنادق من الحرم وعدد الليالي ومستوى البرنامج السياحي.

وتختلف الأسعار بين الشركات المنظمة للرحلات، بحسب الخدمات المقدمة ومستوى الإقامة، بما يتيح للمعتمرين اختيار البرنامج المناسب لاحتياجاتهم.

ما أسعار عمرة رجب 2027 فنادق 4 نجوم؟

تتراوح أسعار عمرة رجب 2027 في برامج الفنادق 4 نجوم بين 43.000 و59.000 جنيه للفرد في الغرف المشتركة، بينما ترتفع الأسعار عند اختيار الغرف الثنائية أو الفردية.

وتصل تكلفة بعض البرامج الفردية إلى أكثر من 80.000 جنيه للفرد، وفقًا لمستوى الإقامة والخدمات المتاحة.

كم يبدأ سعر عمرة رجب الاقتصادية؟

يبدأ سعر برنامج عمرة رجب الاقتصادي من 35.000 جنيه، مع تسجيل زيادة طفيفة مقارنة بالأشهر السابقة، وتختلف التكلفة النهائية وفقًا للبرنامج السياحي ومدة الإقامة ووسيلة السفر والشركة المنظمة.

وتعد البرامج الاقتصادية من الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، مع مراعاة اختلاف الخدمات ومستويات الإقامة بين البرامج.

ما ضوابط عمرة رجب 2027 وشروط الحجز؟

تتضمن ضوابط عمرة رجب 2027 مجموعة من الإجراءات المنظمة لرحلات العمرة، والتي يجب على شركات السياحة والمعتمرين الالتزام بها، وتشمل الآتي:

يُسمح لكل شركة سياحة بتنظيم 3 رحلات كحد أقصى في المملكة خلال أشهر الذروة، وهي رجب وشعبان ورمضان، ولا يُعتمد لها برنامج جديد إلا بعد عودة 70% من معتمري رحلاتها المتواجدين بالسعودية.

تشترط ضوابط عمرة رجب ألا يبعد السكن في مكة المكرمة عن الحرم أكثر من 3000 متر، مع توفير نقل مجاني إذا زادت المسافة عن 1250 مترًا، وألا يبعد السكن في المدينة المنورة عن المسجد النبوي أكثر من 1400 متر.

يُلزم المعتمرون والمشرفون بتحميل واستخدام تطبيق «رفيق»، مع توفير مشرف معتمد لكل 50 معتمرًا، وتوفير بطاقة تعريفية وبيانات واضحة على الحقائب، والسماح بعبوة زمزم واحدة للشحن.

يتم حجز برامج عمرة رجب وسداد قيمتها بالجنيه المصري عبر شركات السياحة المرخصة فقط، مع تسجيل البرامج وإصدار التذاكر عبر البوابة المصرية للعمرة، ويشترط أن تكون صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تبلغ مدة البرنامج حدًا أقصى 15 يومًا لبرامج شهر رجب، ولا يُطبَّق استثناء الـ 35 يومًا إلا على برامج الفترة من 15 شعبان حتى 17 رمضان.

يشترط الحصول على تصريح أداء العمرة عبر التطبيقات الرسمية.

ما خطوات أداء مناسك العمرة بالترتيب؟

تتكون مناسك العمرة من مجموعة من الخطوات التي يؤديها المسلم وفق ترتيب محدد، ووفقًا للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، تبدأ المناسك بالإحرام والنية، ثم الطواف حول الكعبة المشرفة، والصلاة، والسعي بين الصفا والمروة، وتنتهي بالحلق أو التقصير والتحلل من الإحرام.

1- الإحرام والنية

يبدأ المعتمر الإحرام من الميقات المخصص لجهة قدومه إلى مكة المكرمة، ويُستحب قبل الدخول في الإحرام الاغتسال والتطيب.

ويرتدي الرجل إزارًا ورداءً للإحرام، بينما ترتدي المرأة ملابسها المعتادة الساترة دون التقيد بلون معين، مع ترك النقاب والقفازين أثناء الإحرام.

ثم ينوي المعتمر أداء العمرة قائلًا «لبيك اللهم عمرة»، ويبدأ التلبية بقول «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، ويستمر في التلبية حتى يبدأ الطواف.

2- الطواف حول الكعبة المشرفة

يتجه المعتمر إلى المسجد الحرام لأداء الطواف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، ويبدأ كل شوط من محاذاة الحجر الأسود وينتهي عنده، مع إبقاء الكعبة عن يساره.

ويُكثر المعتمر خلال الطواف من الذكر والاستغفار والدعاء بما يشاء من أمور الدنيا والآخرة، إذ لا يوجد دعاء محدد واجب لكل شوط بعينه.

3- صلاة ركعتين بعد الطواف

بعد إتمام الأشواط السبعة، يصلي المعتمر ركعتين، ويُستحب أداؤهما خلف مقام إبراهيم إذا أمكن ذلك دون زحام أو مشقة، وإلا فيمكنه الصلاة في أي موضع داخل المسجد الحرام.

4- السعي بين الصفا والمروة

ينتقل المعتمر بعد الطواف والصلاة إلى المسعى لأداء السعي في سبعة أشواط، ويبدأ الشوط الأول من جبل الصفا وينتهي عند جبل المروة، ثم يعود من المروة إلى الصفا.

ويستمر المعتمر على هذا النحو حتى يكتمل الشوط السابع عند المروة، ويُستحب الإكثار من الذكر والدعاء والتكبير، مع الالتزام بالهدوء والابتعاد عن التدافع في أوقات الذروة والزحام.

5- الحلق أو التقصير والتحلل من الإحرام

بعد الانتهاء من السعي، يحلق الرجل شعر رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، أما المرأة فتقصر من أطراف شعرها قدر أنملة تقريبًا.

وبذلك تنتهي مناسك العمرة ويتحلل المعتمر من الإحرام، وتعود إليه المحظورات التي كانت ممنوعة عليه خلال فترة الإحرام.

ما أبرز النصائح للمعتمرين قبل السفر؟

ينبغي للراغبين في أداء عمرة رجب 2026 الاستعداد الجيد للرحلة، والتعرف على الإجراءات المطلوبة قبل السفر، مع مراعاة النصائح الآتية:

الاستعداد الجيد للرحلة قبل موعد السفر.

التعرف على أحكام الإحرام ومحظوراته قبل السفر.

تجهيز المستلزمات الشخصية والأدوية الضرورية.

ارتداء أحذية مريحة أثناء أداء المناسك.

الحرص على شرب المياه بانتظام.

الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.

تجنب التدافع أثناء الطواف والسعي.

مراعاة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكن الجميع من أداء المناسك بسهولة وطمأنينة.

ويُنصح المعتمرون بمتابعة تفاصيل البرامج السياحية ومواعيد السفر والإقامة، والتأكد من استيفاء شروط الحجز والإجراءات المطلوبة، بما يساعد على الاستعداد لأداء مناسك العمرة بصورة منظمة.