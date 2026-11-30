قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دخلت مرحلة معقدة، بعد مرور 275 يومًا على اندلاعها، دون تحقيق الأهداف التي أعلنتها واشنطن وتل أبيب في بداية العمليات العسكرية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح يبحث عن تسوية تحفظ ماء وجهه.

الحرب على إيران لم تحقق أهدافها والأطراف المتورطة لن تخرج منتصرة

وأضاف جبر، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن ترامب وضع شعار «الوعد الملحمي» للحرب، في إشارة إلى القوة والعزيمة وتدمير القدرات النووية والكيماوية الإيرانية، وإخراج إيران من التاريخ، متسائلًا عما تحقق من هذه الوعود بعد مرور 275 يومًا، ومجيبًا: «لا شيء».

وأوضح أن ترامب أصبح، وفق تقديره، كأنه «يتسول تسوية للحفاظ على ماء وجهه»، بعد أن تحمل المجتمع الأمريكي أعباء ضخمة وتكلفة فادحة نتيجة الحرب، مشيرًا إلى أن المواطن الأمريكي عبّر عن رفضه لهذه السياسات من خلال التصويت ضدها.

وأشار جبر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع ترامب بأن الحرب ستنتهي خلال أيام أو أسابيع، وأن الولايات المتحدة ستخرج منها منتصرة، لكن تطورات المواجهة جاءت على خلاف هذه التوقعات.

وأضاف أن إيران، من جانبها، ردت على الهجمات، إلا أن استهداف منشآت مدنية وتجارية ومولات وشوارع ومطارات في دول الخليج، وما نتج عنه من إصابات بين المدنيين وانتهاك لسيادة الدول العربية، جعل المشهد أكثر تعقيدًا.

وقال إن الأطراف المتورطة في التصعيد ورطت المنطقة بأكملها في حرب لا يعرف أحد إلى أين ستنتهي، مشددًا على أن مشكلات المنطقة، سواء المواجهة مع إيران أو اعتداءات الحوثيين، لا يمكن حلها بالحرب.

وأكد جبر أن «هذه حروب لن يكون فيها منتصر ولا مهزوم»، معتبرًا أن التسوية السياسية السلمية والمفاوضات هما الطريق الوحيد لتهدئة الأوضاع، رغم وجود عقبات عديدة أمام الوصول إلى اتفاق.