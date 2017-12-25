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محافظ بورسعيد: منظومة التأمين الصحي إنجاز كبير يحسب للرئيس السيسي.. فيديو

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:58 م
صدى البلد
محمد الصاحى
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة تكثف من استعداداتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحة الجديدة والتي تعد نقلة كبيرة في منظومة الصحة في مصر في السنوات الأخيرة وإنجاز كبير يحسب لفترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لما لها من آثار إيجابية وتقديم خدمة صحية أفضل لجميع المصريين.

وأضاف محافظ بورسعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «إبراهيم حجازي» في برنامج «دائرة الضوء» المذاع على الفضائية «الأولى»، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة سيتم سداد تأمينها من خلال شقين، أحدهما الخاص بالعاملين بالدولة والذين يسددون نسبة بسيطة جدا من تكلفة العلاج تصل إلى 1%، إضافة إلى أن محدودي ومعدومي الدخل تم تشكيل لجنة من وزارة التضامن لوضع مقاييس ومعايير وتلقى طلبات العلاج بالمجان نهائيا ودون تأمين، مضيفا، أن تطبيق المنظومة الجديدة يبدأ من الأول من يوليو القادم.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد تغيرات كل يوم وتطورا كبيرا، والتي كان آخرها مد محاور التنمية لسيناء من خلال مجموعة الأنفاق التى تم مدها تحت القناة للعبور إلى سيناء، إضافة إلى تطوير الموانئ والمنطقة الصناعية لتتناسب مع النهضة الحقيقية التي تشهدها منطقة القنال.

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