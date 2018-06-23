القبض على 4 أشخاص حاولوا اقتحام قسم شرطة حدائق القبة بعد وفاة محتجز بداخله

ألقت الأجهزة الامنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، القبض على 4 أشخاص من تجمهروا أمام القسم، بسبب وفاة متهم بداخله.



وكان قد حدث كر وفر بين أهالى المتهم المتوفى وقوات الشرطة بمحيط القسم مما دفع الشرطة لإطلاق النار فى الهواء لتفريقهم ومنع اقتحامهم للقسم، والتجمهر أمامه لحين معرفة أسباب وفاة المتهم.



ودفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، بعد تجمهر عدد من الأهالى خارجه لوفاة المتهم.



وفور علم أهل المتهم بالأنباء تجمهروا بمحيط قسم الشرطة وحدثت بعض المناوشات والمشاجرات بينهم والشرطة، مما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريق المتجمهرين.