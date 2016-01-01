رئيسة كرواتيا: مليون تأشيرة مجانية لزيارة البلاد حال الفوز بكأس العالم

أعلنت كوليندا غرابار رئيسة كرواتيا، عن مفاجأة في حالة فوز منتخب بلادها ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، وتقام المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا غدا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.



وقالت كوليندا غرابار خلال تصريحات صحفية، إنها سوف تصدر مليون تأشيرة مجانية لجميع الجنسيات لزيارة كرواتيا في حال الفوز بكأس العالم.



جدير بالذكر، أن المركز الثالث ذهب لمنتخب بلجيكا بعد فوزا سهل علي منتخب انجلترا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.