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فن

تركي آل الشيخ يعلن عن عمل يجمعه بأنغام

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلن رئيس هيئة الرياضة العامة في السعودية تركي آل الشيخ، أن أعمالا فنية ستجمعه بالفنانة أنغام قريبًا.

ووفقا لما كتبه آل الشيخ، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "أعمال فنية تجمعني بالفنانة المبدعة أنغام قريبًا".

يذكر أن آل الشيخ كتب أغنيتين في الألبوم الأخير للمطرب عمرو دياب الأولى هي "برج الحوت"، والثانية هي "أحلى حاجة" والكثير من الأغاني وقصائد الشعر أبرزها قصيدة "راعي العوجا" التي امتدح فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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