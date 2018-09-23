فيضانات وعواصف تجتاح تونس.. فيديو

تسبب هطول هائلة من الأمطار على عدة مناطق من ولاية نابل بالشمال الشرقي لتونس، في فيضانات عارمة أسفرت عن خسائر مادية جسيمة.



وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، ناشدت سلوى الخياري والية نابل، المواطنين وبخاصة أصحاب السيارات الخفيفة بتوخي الحذر والتزام منازلهم.



وأضافت أن الوضع يتطلب المزيد من الحذر خاصة بعدما شهدت عدة أودية فيضانات وارتفاع منسوب المياه.



وأشار رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد ببني خلاد إلى أن الوضع غاية في الخطورة، في ظل انهمار أمطار طوفانية تسربت مياهها إلى المنازل.



واستنكر المسئول الجوي عدم نتدخل مصالح الحماية المدنية وديوان التطهير بالشكل والسرعة المطلوبين.



وأفادت القناة بان الولاية شهدت تساقط كميات كبيرة من الأمطار بلغ منسوبها 180 ملم في منطقة منزل بوزلفة و156 ملم في سليمان.



