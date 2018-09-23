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حوادث

حبس عاطل انتحل صفة ضابط لسرقة مسن بمصر القديمة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنباري، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وسرقته مسنا بدائرة القسم.

وكان قد نجح رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط المتهم " البرنس. ع. ع" 53 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم 7360 لسنة 2013 السيدة زينب " حظر تجوال"، لاتهامه بانتحال صفة ضابط وسرقة مسن.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، استغاثة من " محمد. س. م" 79 سنة بالمعاش، تفيد بقيام أحد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " باستيقافه وتفتيشه بدعوى أنه أحد رجال الشرطة، وأثناء ذلك استولى منه علي مبلغ مالي 250 جنيه، هاتف محمول وفر هاربًا.

بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن المتهم السالف ذكره، وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول المستولى عليهما وكذا سلاح أبيض " مطواة "، بمواجهته بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال الشرطة " وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، بعرضه على المجني عليه تعرف عليه واتهمه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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