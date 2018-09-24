ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي لـ مديرة صندوق النقد الدولي : مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 06:12 ص
السيسي ومديرة صندوق
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي
محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته بنيويورك، السيدة كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك في حضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.

كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بتفهم الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية، إيمانًا منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين.

وأكد الرئيس كذلك حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضًا ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.

وأضاف المتحدث الرسمي أن لاجارد أشادت من جانبها بالتقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدمًا مشهودًا له من مختلف الجهات الدولية.

كما أكدت المديرة التنفيذية​ لصندوق النقد الدولي الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرضت لاجارد جهود الصندوق في مجال الدعم الفني مع مختلف الجهات المصرية ، فضلًا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفي جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

ترشيحاتنا

رئيس البنك ومدير صندوق النقد الدولي يشيدان بمسيرة مصر في الإصلاح الاقتصادى

هاني حتحوت يكشف رأي كارتيرون فى صالح جمعة وحقيقة عودته للأهلي.. فيديو

المصري يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري

أفلام الكارتون تنهي حياة طفل على يد شقيقته بمدينة نصر

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

اتحاد الكرة يوضح قانونية إشراك أجانب الزمالك الأربعة في لقاء المقاولون

أهالي قطر يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية سرا .. فيديو

مدير آثار الهرم: صور شخصية ميكي ماوس في مصر تمت بتصريح رسمي

الإفتاء توصي بعملين وقت الشدة يخففان الكرب

هانى حتحوت يكشف مفاجأة عن اقتراب محمد صلاح من التتويج بلقب الأفضل في العالم

أوابك: مؤتمر الطاقة العربي الـ11 مطلع أكتوبر بالمغرب

أسباب تشنج العضلات وطرق القضاء عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟