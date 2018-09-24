موعد حفل جائزة أفضل لاعب بالعالم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة حفل اختيار أفضل لاعب في العالم لموسم 2017 /2018.



ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.



ومن المقرر أن ينطلق حفل أفضل لاعب فى العالم فى تمام الساعة التاسعة والنصف، وسيتم إذاعتها عبر قناة "أون سبورت" المصرية.

