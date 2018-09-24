إطلاق مقدمة إعلانية جديدة لفيلم الرحلة

أطلقت شركة MAD Solutions مقدمة إعلانية جديدة لفيلم الرحلة للمخرج محمد الدراجي، ليكون العرض الأول للفيلم في لبنان بعد مشاركته في عدة مهرجانات عربية وإطلاقه تجاريًا في عدة دول عربية أخرى.



وسيطر الغموض والإثارة على المقدمة الجديدة التي تكونت من اللقطات السريعة، واستعرضت من خلالها كل أبطال الفيلم والعنصر المكاني الرئيسي في الفيلم وهو محطة القطار، ولمشاهدة المقدمة الإعلانية.



ومن المرتقب استمرار عرض الفيلم تجاريًا في الدول العربية تباعًا، وكانت آخر محطاته عربيًا من خلال مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر وحصل على تنويه خاص.



وسبق ذلك العرض الأول للفيلم بالأردن في الدورة الـ 24 من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، وضمن منافسته في مهرجان مسقط السينمائي الدولي فاز الفيلم بجائزتي لجنة التحكيم وأفضل ممثلة، كما حصل أيضًا على جائزة لجنة التحكيم في عرضه الأول بمصر بـمهرجان شرم الشيخ السينمائي. بالإضافة لجائزتين من مهرجان السينما العربية بباريس وهما الجائزة الكبرى لـمعهد العالم العربي لفيلم الرحلة للمخرج محمد الدراجي وجائزة أفضل ممثلة لـزهراء الغندور.



وتدور أحداث الرحلة في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانياَ، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري. لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب؟



وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض العراقية، وشارك في أكثر من 10 مهرجانات دولية حول العالم، وحظى بعرضٍ عالمي أول بمسابقة المهر الطويل بالدورة الـ 14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما نافس في المسابقات الرسمية بمهرجانات لندن السينمائي الدولي وتورونتو السينمائي الدولي وبوسان السينمائي الدولي، وجاء عرضه الأول بالولايات المتحدة الأميركية في مهرجان ميامي السينمائي، كما عرض في أيام القاهرة السينمائية.



الرحلة من بطولة زهراء غندور وأمير جبارة ومن تأليف إيزابيل ستيد ومحمد الدراجي الذي يتولى إخراجه أيضًا، ومن إنتاج HUMAN FILM والمركز العراقي للفيلم المستقل (IIFC) بالتعاون مع LIONCEAU FILMS وIRAQ AL-RAFIDAIN وشبكة الإعلام العراقي (IRAQI MEDIA NETWORK)، وحصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق وصندوق دعم السينما العالمية - المركز الوطني للسينما، التابع لـوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، المعهد الفرنسي وصندوقهولندا للفيلم. ودعم للتطوير من صندوق سند (مهرجان أبوظبي السينمائي) وSCREEN YORKSHIRE، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

