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ديني

تعرف على 13 سببا تجعلك تحرص على العلم وتفضله أكثر من المال

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:15 ص
فضل العلم
فضل العلم
أمل فوزي
رغم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة التي وردت في فضل العلم والحث على طلبه، إلا أنه مازال كثيرون منا يفضلون المال على العلم، وينفقون سنوات عمرهم في جمع المال دون التوقف للحظة من أجل تحصيل علم، بل إنه حتى غالبية من يطلبون العلم، يكون لهم وسيلة للحصول على وظيفة أو منصب، وليس من أجل التعلم في ذاته

ويحاول «صدى البلد» تصحيح هذه الفكرة من خلال المقارنة بين العلم والمال والتي عقدها الإمام ابن القيم.

فقد عقد ابن القيم -رحمه الله تعالى- مقارنةً بين العلم والمال، يَحسن إيرادُها في هذا المقام؛ فقد فضَّل العلمَ على المال من عدَّة وجوه، أهمها:

1. أنَّ العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء.
2. أنَّ العلم يَحرس صاحبَه، وصاحبُ المال يحرس مالَه.
3. أنَّ العلم يَزداد بالبذل والعطاء، والمال تُذهبه النَّفقات عدا الصَّدَقة.
4. أنَّ العلم يرافِق صاحبَه حتى في قبره، والمال يفارقه بعد موته، إلَّا ما كان من صدقةٍ جاريةٍ.
5. أنَّ العلم يَحكم على المال؛ فالعلم حاكِم، والمال مَحكوم عليه.
6. أنَّ المال يَحصل للبَرِّ والفاجِر، والمسلم والكافر، أمَّا العلم النَّافع، فلا يَحصل إلَّا للمؤمن.
7. أنَّ العالِم يَحتاج إليه الملوكُ ومَن دونَهم، وصاحب المال يَحتاج إليه أهل العدَمِ والفاقة والحاجة.
8. أنَّ صاحب المال قد يُصبح معدمًا فقيرًا بين عشيَّة أو ضحاها، والعلم لا يُخشى عليه الفناء إلَّا بتفريط صاحبه.
9. أنَّ المال يَدعو الإنسانَ للدنيا، والعلم يَدعوه لعبادة ربِّه.
10. أنَّ المال قد يكون سببًا في هلاك صاحبه، فكم اختُطف من الأغنياء بسبب مالهم! أمَّا العلم ففيه حياةٌ لصاحبه حتى بعد موته.
11. سعادة العِلم دائمة، وسعادة المال زائلة.
12. أنَّ العالم قَدره وقِيمته في ذاته، أمَّا الغنيُّ فقِيمتُه في ماله.
13. أنَّ الغنيَّ يدعو الناسَ بماله إلى الدنيا، والعالم يدعو الناسَ بعلمه إلى الآخرة.

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