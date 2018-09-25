إحالة 15 موظفا للتحقيق للإهمال والتقصير بمركز أبو قرقاص

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إحالة سكرتير مجلس قروي بني عبيد و14 موظفا آخرين للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الموكلة لهم وتركهم العمل في غير المواعيد الرسمية المقررة.



جاء ذلك بناء على تقرير إدارة التفتيش المالي والإدارى الذي عرضه العقيد محمد صلاح رئيس المركز على المحافظ، حيث قامت لجنة مشكلة من التفتيش المالي والإدارى بالمرور على مقر الوحدة المحلية ببني عبيد، وتبين خلال المرور ترك الموظفين العمل في غير مواعيد الانصراف المحددة مما تسبب في تعطيل العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.



وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز باستمرار المتابعة الميدانية على جميع المصالح الحكومية والقطاعات الخدمية التي تؤدى خدمات للمواطنين من أجل تحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل اى مصلحة حكومية بدائرة المركز أو المدينة.

