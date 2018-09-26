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أخبار البلد

محمد فايق ناعيا جلال أمين: مصر فقدت أحد القامات الفكرية في تاريخنا المعاصر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
أماني نوار
نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ الأسى والحزن، الدكتور جلال أمين الكاتب والمفكر الذي أثرى الحياة الثقافية بعشرات المؤلفات، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وأكد رئيس المجلس أنه برحيل الفقيد فقدت الساحة الثقافية ركنًا كبيرًا من أركانها ورائدًا من روادها وأحد القامات الفكرية في تاريخنا المعاصر، وأبرز علماء الاقتصاد المصريين، والذي عاش منشغلا بقضايا أمته منحازا إلى هموم شعبه.

ويقدم رئيس المجلس خالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه.

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