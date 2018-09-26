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رياضة

دورتموند يسحق نورنبيرغ بسباعية نظيفة في البوندزليجا .. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
يسرى غازى
سحق فريق بروسيا دورتموند نظيره فريق نورنبيرغ بسبعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد سيغنال ايدونا بارك فى إطار الجولة الخامسة من دورى البوندزليجا الألماني.

أحرز سداسية دورتموند جاكوب لارسن وماركو رويس هدفين وأشرف حكيم الى جانب مانويل أكانجي وجادون سانشو وجوليان فيغل.

وأنهى فريق بروسيا دورتموند الشوط الأول من عمر اللقاء بالتفوق على منافسه بهدفين دون رد.

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