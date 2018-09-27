يتردد على ألسنة الكثير منا، اسم الأكلة الشهيرة أمريكان فرايد رايز، والتي لا تعرف ربة المنزل الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لذلك تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل أمريكان فرايد رايز بشكل مميز.



المقادير لعمل أمريكان فرايد رايز:

مشروم

بسلة

جزر مكعبات

صويا صوص

بيض

بصل أبيض مكعبات صغيرة جدا

قرن فلفل

فصوص ثوم

بيكان

أرز بسمتي منقوع



طريقة عمل أمريكان فرايد رايز:

* يشوح المشروم والبسلة والجزر ثم يضاف الفلفل والثوم ثم يضاف الصويا صوص.



* يضاف الأرز ويقلب ويشوح جيدا.



* ثم يضاف البيكان ويشوح ويضاف إلى الأرز.



* يضاف الماء ويترك الأرز حتى تمام النضج.



* ثم يقدم ويضاف عليه البيكان ويقدم.