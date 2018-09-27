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أخبار البلد

زهور للسائحين من الصوت والضوء فى يوم السياحة العالمى

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قدم موظفو شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، اليوم الزهور للرواد من السائحين فى مناطقها الخمسة (الاهرامات بالجيزة – معبد أبوسمبل – معبد حورس بادفو – معبد الكرنك – معبد فيلة)، وذلك للمشاركة فى احتفالات اليوم العالمي للسياحة، بفعاليات فرعونية مصرية تكون محط أنظار العالم.

قال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء إن مناطق الشركة ستحتفل اليوم بروادها من السائحين بتوزيع الزهور والهدايا، حيث يتم إضاءة الأهرامات وأبو الهول لمدة ساعة من الساعة العاشرة والنصف مساءً لما لهذه المنطقة من سحر خاص لدى السائحين، وذلك بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال ووزارة السياحة.

هذا فيما سيتم إضاءة الأهرامات وأبو الهول باللون الاحمر بالتعاون مع وزارة الصحة تزامنا مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى  مقر الأمم المتحدة بنيويورك فى دورته الـ 73 حول مكافحة مرض السل.

واضاف سعد ان الهدف الأساسى من الاحتفالات هو الحصول على أعلى تغطية عالمية للأحداث الايجابية التى تحدث وتاكيدًا على المشاركة المصرية فى كل الأحداث.

يذكر أن اليوم العالمى للسياحة هو يوم تنظمه الأمم المتحدة فى 27 سبتمبر من كل عام والغرض منه زيادة وعى المجتمع الدولى لأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والذى سيتم الاحتفال به هذا العام فى المجر تحت عنوان (أهمية التعامل بتقنيات الرقمية فى مجال السياحة).

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