جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها كانو النيجيرية.. فيديو وصور

وقعت جامعة أسوان، مذكرة تفاهم مبدئية، مع جامعة كانو التكنولوجية النيجيرية، في كافة مجالات التعاون العلمي المشترك والتبادل الطلابي.





وصرح الدكتور أحمد غلاب، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى فتح آفاق جديدة من التبادل العلمى المشترك بين الجامعتين، كما يرغب الوفد النيجيري في الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان؛ للتدريس في كليات جامعة كانو، وذلك في ظل وجود العديد من التشابه بين البرامج التعليمية بين الجامعتين.



