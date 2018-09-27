جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها كانو النيجيرية.. فيديو وصور

وقعت جامعة أسوان، مذكرة تفاهم مبدئية، مع جامعة كانو التكنولوجية النيجيرية، في كافة مجالات التعاون العلمي المشترك والتبادل الطلابي.
وصرح الدكتور أحمد غلاب، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى فتح آفاق جديدة من التبادل العلمى المشترك بين الجامعتين، كما يرغب الوفد النيجيري في الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان؛ للتدريس في كليات جامعة كانو، وذلك في ظل وجود العديد من التشابه بين البرامج التعليمية بين الجامعتين.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الله محمد نائب رئيس جامعة كانو التكنولوجية، وذلك بمقر جامعة أسوان في منطقة صحاري، بحضور كل من نواب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث وشئون الطلاب والتعليم ولخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات العلوم والتمريض وتكنولوجيا المصايد والأسماك وهندسة الطاقة، ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية.