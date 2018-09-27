ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها كانو النيجيرية.. فيديو وصور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
وقعت جامعة أسوان، مذكرة تفاهم مبدئية، مع جامعة كانو التكنولوجية النيجيرية، في كافة مجالات التعاون العلمي المشترك والتبادل الطلابي.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى فتح آفاق جديدة من التبادل العلمى المشترك بين الجامعتين، كما يرغب الوفد النيجيري في الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان؛ للتدريس في كليات جامعة كانو، وذلك في ظل وجود العديد من التشابه بين البرامج التعليمية بين الجامعتين.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الله محمد نائب رئيس جامعة كانو التكنولوجية، وذلك بمقر جامعة أسوان في منطقة صحاري، بحضور كل من نواب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث وشئون الطلاب والتعليم ولخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات العلوم والتمريض وتكنولوجيا المصايد والأسماك وهندسة الطاقة، ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية.
جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها كانو النيجيرية.. فيديو وصور
جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها كانو النيجيرية.. فيديو وصور
جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها كانو النيجيرية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه.. حكاية المثل إيه؟

مدرب القادسية الكويتى يتعهد بإقصاء الزمالك من البطولة العربية

عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة لأعضاء النادي

استخراج جنين من داخل بطن رضيعة عمرها 10 أيام.. صور

مكسيم خليل يكشف سر منع دخول زوجته إلى مصر

هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

مصر تنجح في إعادة 78 مواطنا محتجزين في ليبيا

ياسمين علي لـ صدى البلد: لست بحاجة للعري واللي مش عاجبه صوتي ميسمعنيش.. لن أكشف عن عمري الحقيقي.. برامج المواهب خيبة أمل.. ولن أقدم ألبوما لهذا السبب.. فيديو

استجابة لـ صدى البلد.. لجنة للتحقيق في وفاة مريض داخل مستشفى خاص بأكتوبر

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

عمرو مصطفى يهاجم الهضبة من جديد ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

ألمانيا تفوز باستضافة بطولة أمم أوروبا 2024

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز
طريقة عمل شوربة الحب الأمريكية
فوائد وضع ذرة ملح في عجين الكيك والحلويات
طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟