نقاط استعلام لـ أعضاء الأهلي لمعرفة اللجان قبل عمومية اللائحة غدا

حرصت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي بقيادة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي على وضع العديد من الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على اللائحة والمقرر لها غدا الجمعة بمقر الجزيرة.



وحرصت اللجنة على إقامة نقاط استعلام؛ لتعريف أعضاء الجمعية العمومية باللجان الخاصة بهم وكيفية الوصول إليها بسهولة؛ من أجل التصويت على اللائحة.



وقامت نقاط الاستعلام بتوزيع النسخة النهائية من اللائحة للتعريف بالمواد والبنود؛ تيسيرا على أعضاء النادي.