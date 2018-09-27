ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نقاط استعلام لـ أعضاء الأهلي لمعرفة اللجان قبل عمومية اللائحة غدا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرصت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي بقيادة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي على وضع العديد من الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على اللائحة والمقرر لها غدا الجمعة بمقر الجزيرة.

وحرصت اللجنة على إقامة نقاط استعلام؛ لتعريف أعضاء الجمعية العمومية باللجان الخاصة بهم وكيفية الوصول إليها بسهولة؛ من أجل التصويت على اللائحة.

وقامت نقاط الاستعلام بتوزيع النسخة النهائية من اللائحة للتعريف بالمواد والبنود؛ تيسيرا على أعضاء النادي.

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. خطاب ترامب في الأمم المتحدة الأسوأ لـ إسرائيل

إنذار على يد محضر من العتال ضد وزير الرياضة ورئيس الأولمبية.. مستند

رئيس الجمعية المصرية يكشف علامات الإصابة بالاضطرابات النفسية

الكاف يكشف حقيقة منع جماهير الأهلى من حضور مباراة وفاق سطيف

عمرو مصطفى يهاجم الهضبة من جديد ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

شاهد .. #الاهلي_فوق_الجميع .. رسالة نجوم القلعة الحمراء ردا على محاولات التقليل

مجدي الهواري يوجه رسالة قوية لـ كلوب بسبب محمد صلاح: بصراحة تستاهل

عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة لأعضاء النادي

لحظة هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تفتح عجلاتها الأمامية.. فيديو صادم

مدير مدرسة يستخدم حلا سحريا لأزمة المقاعد الأمامية.. صور

مفاجأة .. أحمد الفيشاوي يقيم حفل زفافه على شاطئ الجونة

ياسمين صبري تكشف حقيقة خلافها مع محمد إمام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

فيديو

السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو
الرئيس السيسي يهنئ فلسطين بتولي رئاسة مجموعة الـ 77 العام القادم .. فيديو
الرئيس السيسي في اجتماع مجموعة الـ 77: سنظل أوفياء للوعد .. فيديو
السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77: مصر في طليعة الداعمين للسلام
فيديو جراف.. شاليموه وأكواب قابلة للأكل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟