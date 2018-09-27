صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسة النجمة اللبنانين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد ا المدينة الرياضية، ضمن منافسات الدور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال.



سجل علي معلول الهدف عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بصاروخية على يسار حارس المرمى الذي لم يستطيع ان يفعل أمامها شيئا لتسكن الشباك ويتقدم الاهلي بهدف دون رد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.