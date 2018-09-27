أبو مازن: إسرائيل لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم من أمريكا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين الى الإسراع بهذا الإعتراف، قائلا:" لا أرى سببا مقنعا بعدم الإعتراف بدولة فلسطين حتى الآن".



وأضاف أبو مازن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:" سوف نترأس العام القادم مجموعة الـ77 والصين، وقبل دقائق معدودة أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم انتخابنا إنتخابا حرا من 134 دولة لنترأس مجموعة الـ 77 والصين".



وتابع:" إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من مئات القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، لأنها مدعومة من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".

