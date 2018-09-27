أبو مازن: إسرائيل لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم من أمريكا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين الى الإسراع بهذا الإعتراف، قائلا:" لا أرى سببا مقنعا بعدم الإعتراف بدولة فلسطين حتى الآن".
وأضاف أبو مازن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:" سوف نترأس العام القادم مجموعة الـ77 والصين، وقبل دقائق معدودة أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم انتخابنا إنتخابا حرا من 134 دولة لنترأس مجموعة الـ 77 والصين".
وتابع:" إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من مئات القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، لأنها مدعومة من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أبو مازن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:" سوف نترأس العام القادم مجموعة الـ77 والصين، وقبل دقائق معدودة أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم انتخابنا إنتخابا حرا من 134 دولة لنترأس مجموعة الـ 77 والصين".
وتابع:" إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من مئات القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، لأنها مدعومة من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".