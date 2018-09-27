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أبو مازن: إسرائيل لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم من أمريكا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:08 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
هاني حسين
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين الى الإسراع بهذا الإعتراف، قائلا:" لا أرى سببا مقنعا بعدم الإعتراف بدولة فلسطين حتى الآن".

وأضاف أبو مازن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:" سوف نترأس العام القادم مجموعة الـ77 والصين، وقبل دقائق معدودة أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم انتخابنا إنتخابا حرا من 134 دولة لنترأس مجموعة الـ 77 والصين".

وتابع:" إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من مئات القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، لأنها مدعومة من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".

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