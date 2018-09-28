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أخبار العالم

الصين والاتحاد الأوروبي يتعهدان بتعزيز التعاون في المنطقة الأوراسية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:04 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
أ ش أ
أعربت الصين والاتحاد الأوروبي عن استعدادهما لتعزيز التعاون والارتباط في المنطقة الأوراسية.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع بين عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجريني"، على هامش حضورهما فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وانغ: "إن الصين ترحب بمشاركة الاتحاد الأوروبي في مبادرة (الحزام والطريق) التي اقترحتها الصين"، مبديا استعداد بكين لتعزيز مواءمة المبادرة مع خطة الارتباط التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وانغ أن كلا من الصين والاتحاد الأوروبي يدافع عن التعددية وحل النزاعات الدولية عبر التسوية السلمية، مشيرا إلى أن الحفاظ على العلاقات الصينية-الأوروبية وتعزيزها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجانبين.

من جانبها، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجريني" إن خطة المفوضية الأوروبية التي تم إطلاقها حديثها، والتي تدعو إلى ارتباط شامل ومستدام يقوم على القواعد، تتوافق مع مبادرة "الحزام والطريق"، وستسهم في تعزيز التعاون الثنائي.

وأكدت موجريني أهمية تعزيز وتنسيق الآراء بين الجانبين بشأن القضايا الاستراتيجية ذات المصلحة المشتركة.

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