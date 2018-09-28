وزير الأوقاف يحذر من فعل شائع يحرمك دخول الجنة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه حذر من فعل شائع يغفل عنه الناس، يحرمهم من دخول الجنة.



وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان: «برُّ الوالدين وإكرامُ ذي الشيبة»، أن الله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين مقترنًا أو تاليًا لعبادته، فقال تعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» الآية 36 من سورة النساء، وقال تعالى: «وَقَضَىٰ رَ‌بُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» الآية 23 من سورة الإسراء.



وأضاف أن هناك البعض يغفلون عن أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما، فيما أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلا عَاقٌّ وَالِدَيْهِ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ»، مشيرًا إلى أن عقوق الوالدين من الموبقات ومن أكبر الكبائر.



حضر الصلاة لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القاهرة، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «الخاذندار» بالقاهرة.

