ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

علوم عين شمس تناقش دور الجيوفيزياء في مكافحة الإرهاب.. الأربعاء

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "‏دور الجيوفيزياء في مكافحة الإرهاب"، وذلك الأربعاء المقبل في تمام 12 ظهرا، بقاعة فارس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

وتأتي الندوة بالتعاون مع قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للعام الجامعي 2018 2019، حيث تحرص جامعة عين شمس خلال الموسم الثقافي كل عام، على استقبال عدد من الشخصيات البارزة، والمتخصصين في مختلف المجالات، لعقد ندوات وورش ثقافية للطلاب.

ويحاضر بندوة "‏دور الجيوفيزياء في مكافحة الإرهاب"، الدكتور أحمد مصطفى عبد الجواد، رئيس شعبة ‏الجيولوجيا بنقابة العلميين والاستاذ المساعد بقسم الجيوفيزياء بكلية العلوم.

ترشيحاتنا

رغم مرور 3 شهور.. عم محمود يعيش على أرباح كتاب فن اللامبالاة: ربنا يبارك لمحمد صلاح.. صور

طعن مصري في الكويت بسبب السجائر

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

أمريكا ترد على ادعاءات إسرائيل بامتلاك طهران مخزنا نوويا سريا

شاهد.. الفيديو الذي اغتيلت بسببه ملكة جمال العراق تارة فارس

تعرف على أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.. فيديو

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي بالجزيرة لمتابعة سير عمومية النادي .. فيديو

حسن مسعود يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

وزير الأوقاف يحذر من فعل شائع يحرمك دخول الجنة.. فيديو

خبير أمن معلوماتي يكشف سبب انتشار الجرائم الإلكترونية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحفاد عبد الناصر يحيون الذكرى 48 لوفاته .. صور

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

وزيرة الصحة تلقي كلمة المجموعة 77 والصين حول السل نيابة عن السيسي.. صور

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟