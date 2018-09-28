علوم عين شمس تناقش دور الجيوفيزياء في مكافحة الإرهاب.. الأربعاء

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "‏دور الجيوفيزياء في مكافحة الإرهاب"، وذلك الأربعاء المقبل في تمام 12 ظهرا، بقاعة فارس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.



وتأتي الندوة بالتعاون مع قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للعام الجامعي 2018 2019، حيث تحرص جامعة عين شمس خلال الموسم الثقافي كل عام، على استقبال عدد من الشخصيات البارزة، والمتخصصين في مختلف المجالات، لعقد ندوات وورش ثقافية للطلاب.



ويحاضر بندوة "‏دور الجيوفيزياء في مكافحة الإرهاب"، الدكتور أحمد مصطفى عبد الجواد، رئيس شعبة ‏الجيولوجيا بنقابة العلميين والاستاذ المساعد بقسم الجيوفيزياء بكلية العلوم.