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محافظات

إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المعتمدية بالمحلة الكبرى للتحقيق

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:24 م
إحالة رئيس الوحدة
إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية "المعتمدية" بالمحلة الكبرى
أحمد على
قرر اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المعتمدية للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي فى متابعة مهام عمله بنطاق القرى التابعة للوحدة.

جاء ذلك على خلفية جولة تفقدية أجراها رئيس المدينة بنطاق الوحدة المحلية لقرية المعتمدية للوقوف على الخدمات ورصد الحالة العامة داخل القرية بجانب متابعة أعمال التطهير الموجودة على جانب الترع والمصارف و أعمال النظافة العامة.

والتقى خلال رئيس المدينة عددا من أهالى القرية لبحث مطالبهم وعرض شكواهم ووضع حلول سريعة لكل المشكلات للخدمات الموجودة داخل القرية.
إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المعتمدية بالمحلة الكبرى للتحقيق
إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المعتمدية بالمحلة الكبرى للتحقيق
إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المعتمدية بالمحلة الكبرى للتحقيق

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