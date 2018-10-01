داعية إسلامي: الشفاعة أمر إلهي يحل أزمة العنوسة في المجتمع ..فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن زواج البنات تعد مسئولية المجتمع كله، وليس أهلها وعائلتها فقط، منوهًا بأن هذا الدور المجتمعي يتم عن طريق الشفاعة.





وأضاف «عبدالمعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أنه معناه أنه حينما يرى الشخص فتاة على خلق وتتمتع بقدر من الاحترام، فعليه أن يحاول التوفيق بينها وبين شاب على خلق مثلها، كنوع من الشفاعة، التي أوصى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وكذلك أمرنا بها الله سبحانه وتعالى.





واستشهد بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «اشفعوا تؤجروا»، وقال الله تعالى: «مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا» الآية 85 من سورة النساء، منوهًا بأن لدينا مثليين شعبيين، أحدهما يتوافق مع الثقافة الإسلامية والهدي النبوي الشريف وهو «يا بخت من وفق رأسين في الحلال»، والآخر ضد هذا وهو «امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة»، وهذا المثل خطأ.