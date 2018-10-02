وزيرة التخطيط تدلي ببياناتها لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أدلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس ببياناتها الوظيفية لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمنوطين بحصر العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث استهلت وزارة التخطيط اليوم أول أيام التعداد بتطبيق الحصر على العاملين بها.





ومن المقرر أن يقوم موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بحصر العاملين بالمعهد القومي للإدارة والتابع للوزارة أيضًا لتنتهي عملية التعداد على مستوى الوزارات بيناير المقبل.





ورحبت الدكتورة هالة السعيد بالكوادر المكلفة من قبل الجهاز وطلبت من العاملين بالوزارة بتيسير مهمتهم لتتم على أكمل وجه وذلك في إطار حرص وزارة التخطيط علي تنفيذ كافة الخطط والبرامج التي من شأنها المساهمه بتطبيق خطة الإصلاح الإداري على الوجه الأمثل.





وشددت هالة السعيد على ضرورة التعاون من كل الجهات التي سيجري عليها الحصر مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتسهيل مهماتهم الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الاداري للدولة وذلك في اطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري.





وشهد اليوم الأول تغطية لبيانات كل العاملين بالوزارة عن طريق مقابلة كل موظف بشكل منفرد والتعرف منه على بياناته الوظيفية والعلمية والاطلاع على بطاقة الرقم القومي الخاصة به مع إدخال كافة المعلومات على جهاز تابلت مخصص لكل مندوب من مندوبي التعداد.



