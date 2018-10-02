عاصي الحلاني يحي حفلا في كندا

يستعد النجم اللبنانى عاصى الحلانى للسفر الى كندا، خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أعلن عبر صفحتة الشخصية على "إنستجرام" مواعيد الحفلات والجولات التالية.



ومن المقرر أن يحيى "عاصى" العديد من الحفلات ضمن جولاته الغنائية يقوم من خلالها بزيارة عدة مدن.



ومن المنتظر أن تكون بداية الانطلاق يوم 16 نوفمبر إلى تورونتو، ثم ينطلق مباشرة إلى مونتريال فى 18 نوفمبر وبعدها يتوجه إلى وندسور وأدموند فى 23 و24 من نفس الشهر.



يذكر أن عاصى الحلانى انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع نجله الوليد كأول تجربة له منذ بداية مشواره فى الغناء.