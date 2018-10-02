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ديني

وزير الأوقاف وأحمد عمر هاشم يقدمان واجب العزاء فى طه أبو كريشة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
محمد بدران - اشرف العمدة
وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم، للمشاركة فى تقديم واجب العزاء فى الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، والذي يقام حاليا فى مسجد الزهراء بجامعة الأزهر.

يذكر أن الدكتور طه أبو كريشة وافته المنية أمس "الاثنين" عن عمر ناهز 81 عاما، بعد رحلة صراع مع المرض، حيث صلى على جثمانه بالجامع الأزهر الشريف، وسط حضور قيادات الأزهر بمختلف قطاعاته .

وولد الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقا، في الثامن من مايو لعام 1937م بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وحصل على الثانوية الأزهرية من معهد أسيوط الديني عام 1957م بترتيب الأول على مستوى الجمهورية الإجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1961م بترتيب الأول التخصص (الماجستير) في الأدب والنقد عام 1970م بتقدير "ممتاز" في موضوع "ميزان الشعر عند العقاد" الحصول على درجة العالمية "الدكتوراه" في الأدب والنقد 1973م بمرتبة الشرف الأولى في موضوع "النقد العربي القديم بين المذاهب النقدية الحديثة".

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