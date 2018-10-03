سامح حسين يقدم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

يقدم الفنان سامح حسين حفل افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالي والذي من المقرر أن يقام في مكتبة الإسكندرية التي تشهد أيضا فعاليات حفل الختام.



ويقوم بإخراج الحفل الافتتاح المخرج هشام عطوة والذى يقدم عرضا فنيا يتضمن خمس أغاني.



يذكر أن مهرجان الإسكندرية يكرم اليوم عدد من الفنانين منهم فاروق الفيشاوي وعمر خيرت وماجدة موريس وأحمد يحيى والدورة مهداه إلى الفنانة نادية لطفي.