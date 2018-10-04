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رياضة

تغييرات بالجهاز الفني للإسماعيلي بعد التعاقد مع فييرا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
فييرا
فييرا
نور عادل
قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراء عدة تغييرات بالجهاز الفنى المعاون للبرازيلى “جورفان فييرا” الذى تولى القيادة الفنية خلفا لمضوى.

ويعاون فييرا كل من أحمد قناوى مدربا عاما ومحمد محسن أبو جريشة مدربا و”لويس كارلوس” مخططا للاحمال وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى، كما تم تغيير الجهاز الطبى ليضم كلا من دكتور صالح الشامى رئيسا للجهاز الطبى ودكتور أيمن عوض الله وناصر هريدى وإسلام محسن أخصائيين للعلاج الطبيعى.

بينما لم يتم تغيير الجهاز الإدارى الذى ضم طارق أبو الليل وأحمد صالح على مقعد المدير الإدارى إضافة إلى أحمد سالمان ومحمد سالمان وأشرف عبد الكريم إداريين.

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