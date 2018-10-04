لجنة لاستخراج بطاقات الرقم القومي والوثائق لأهالي سيوة

في استجابه فورية لاهالي واحة سيوة ، وجه محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي ، بتشكيل لجنة من الاحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة لاستخراج بطاقات الرقم القومي والوثائق الثبوتية لأهالي واحة سيوة.



جاء ذلك خلال زيارة محافظ مطروح الأولى لواحة سيوة ، حيث استقبله شعبان معروف رئيس مدينة سيوة والقيادات التنفيذية والشعبية المعنية بواحة سيوة.



ووجه الغرابلي بتوفير كافة احتياجات أهالي مدينة سيوة في كافة القطاعات الخدمية، وذلك في اطار سياسة الدولة في الوصول للمواطن في أقصى مدن المحافظة بقلب الصحراء للتعرف عن كل ما يحتاجه وتقديم يد العون للأسر الفقيرة في حياتهم المعيشية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وقدم أهالي سيوة الشكر لمحافظ مطروح علي الاهتمام وزيارة للواحة والاستماع إلى مطالبهم والوقوف على جميع المشاكل وتقديم الحلول الفورية .