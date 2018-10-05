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حوادث

مصرع شخص على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية بأسيوط

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:03 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
إيهاب عمر
لقى شخص مصرعه إثر إصابته بطلق نارى على يد شقيقه فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية بمنطقة ميدان السينما بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة ميدان السينما التابع لمركز القوصية بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز تبين مصرع "هيثم.ن .ع ط " مقيم بندر القوصية بطلق نارى على يد شقيقه "عمر.ن" بعدما نشبت مشاجرة بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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