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اقتصاد

صالح الشيخ: علينا استخلاص الدروس من ذكرى حرب أكتوبر المجيدة لاستكمال مسيرة البناء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
اية الجارحى
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ستظل عالقة في أذهان المصريين جيلا بعد جيل وكذلك العالم بأسره، وشاهدة على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن.

وأضاف د. صالح الشيخ في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر - أن تضحيات القوات المسلحة في حرب 1973 تبقى مبعث فخر للمصريين جميعا ولولاها ما رفعنا رؤوسنا.

وشدد د. صالح الشيخ على أن المرحلة الراهنة تتطلب من المصريين جميعا استخلاص الدروس والعبر وروح التحدي للتكاتف والتلاحم واستكمال مسيرة البناء والتقدم ومواجهة التحديات على مختلف الأصعدة سواء الداخلية أو الخارجية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ما تبذله القوات المسلحة المصرية على صعيد الأمن والتنمية سواء في سيناء أرض الفيروز وغيرها من تراب الوطن يثبت قدرتها واستعدادها الكامل لحماية الوطن وشعبه والتصدي لمحاولات المساس بأمن مصر واستقرارها، والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف.

ووجه د. صالح الشيخ تحية إعزاز وتقدير وإجلال في هذه المناسبة إلى أبطال القوات المسلحة بقياداتها وجنودها، داعيا الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبطال ويبارك في من شارك في نصر أكتوبر المجيد وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

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