رسميا.. استاد هزاع بن زايد يحتضن نهائي البطولة العربية للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن احتضان ملعب هزاع بن زايد، الخاص بنادي العين الإماراتي، نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).



وأكد طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية (كأس زايد للأندية الأبطال) في تصريحات تليفزيونية، على هامش قرعة البطولة العربية، أن النهائي سيكون من مباراة واحدة، تقام على ملعب هزاع بن زايد.



كما أبدى الاتحاد موافقته على إقامة مباراة استعراضية بين نجوم العرب القدامى، على هامش نهائي البطولة العربية، المقرر إقامته على ملعب هزاع بن زايد.



وتجرى الآن قرعة دور الـ16 للبطولة العربية، بمشاركة كل من أندية الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والهلال والنصر وأهلي جدة (السعودية)، ووفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الوداد والرجاء (المغرب)، ونفط الوسط العراقي"، والوصل الإماراتي، والمريخ السوداني، بالإضافة إلى النجم الساحلي التونسي.