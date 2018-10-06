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أحمد موسى: الإخوان زعلانين من انتصار أكتوبر أكثر من إسرائيل

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن التنظيم الإرهابي الإخواني مصاب بحالة من الحزن بانتصار أكتوبر أكثر من العدو الإسرائيلي، موضحا أن العصر الحديث به انتصاران هما نصر أكتوبر و30 يونيو.

وعرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»المذاع على فضائية «صدى البلد»، مجموعة من البيانات النادرة التي أذيعت في الراديو والتي كان مضمونها الانتصارات الكبيرة التي حققتها أبطال قواتنا المسلحة، منوها أن المصريين كانوا ينتظرون العائدين من الانتصار بالزغاريد والأفراح.

ونوه موسى إلى أهمية توعية الأجيال القادمة بتلك الانتصارات، مؤكدا أن أكثر من 70 مليون مصري لم يعاصروا انتصار أكتوبر، ولذا يجب أن نحدث الأجيال القادمة على إنتصار المقاتلين المصريين، الذين عزموا على الحرب والانتصار.

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