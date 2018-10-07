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حوادث

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 240 طربة حشيش .. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
كتب – محمد صبرى - محمد العيسوى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 240 طربة من مخدر الحشيش وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبالفحص تبين قيام المدعو أحمد ح. ح – مواليد 1988، سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، و المدعو محمد ف. ع– مواليد 1991، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، والمدعو على ع. أ- مواليد 1993، و المدعو نادر ن. أ- مواليد 1984، مقيمون بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، وبحوزتهم 240 طربة من مخدر الحشيش وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وذلك حال تواجدهم بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد مُستقلين السيارة رقم (70719 ملاكى السويس.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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