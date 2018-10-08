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محافظات

محافظ مطروح يكرم المتفوقين من طلبة الجامعات .. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
نور محمود
كرم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح المتفوقين بالجامعات المصرية الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا من أبناء محافظة مطروحى في العام الدراسى 2017/2018.

يأتي التكريم فى إطار رعاية وتكريم الخريجين من أبناء المحافظة وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق، وسلم المحافظ المكرمين شهادات التقدير والمكافآت المالية.

حضر الاحتفالية الكبرى التي أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام ، والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح ، ونائبى مجلس النواب سليمان فضل ومهدى العمدة، وعمداء كليات مطروح ، والخريجين وأسرهم.

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