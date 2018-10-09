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اقتصاد

اسعار السجائر الجديدة مارلبورو و ميريت و ال ام

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
اسعار السجائر
اسعار السجائر
علياء فوزى
أعلنت شركة "فيليب موريس مصر" عن زيادة أسعار منتجاتها من سجائر MERIT بنوعيها ليصبح سعرها 42 جنيها للعلبة، ومارلبورو جولد 39 جنيها للعلبة، ومارلبورو ريد 39 جنيها للعلبة.

وتؤكد الشركة على ثبات سعر كل من Marlboro Medium مارلبورو ميديم 35 جنيها وإل إم 29 جنيها.

وطرحت الشركة منتج جديد تحت اسم Marlboro Purple Mix” “والمتوفر لفترة محدودة والذي يعمل بتقنية الكبسولة، بسعر 39 جنيها للعلبة.

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