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شاهد.. السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر ومكافحة الإرهاب فى سيناء

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:12 م
صدى البلد
شيماء مجدي
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من أبطال حرب أكتوبر وأبطال مكافحة الإرهاب فى سيناء، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة.

وجاءت التكريمات للشخصيات الآتية:

الفريق يوسف عفيفي قائد الفرقة 19 مشاة.
اللواء باقى زكى يوسف صاحب فكرة عبور قناة السويس، وتتسلم الجائزة قرينته.
البطل محمود محمد مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر.

وحضر الندوة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد زار الخميس الماضى، النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر ووضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ثم توجه السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلًا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه.

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