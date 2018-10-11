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أخبار العالم

الأونروا قلقة بشأن خطة إسرائيلية لإغلاق عملياتها في القدس

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
رويترز
عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن قلقها بشأن خطة لرئيس بلدية القدس تشير إلى إغلاق عملياتها في المدينة.

وقال رئيس بلدية القدس نير بركات الأسبوع الماضي إنه وضع خطة لإنهاء عمليات أونروا في القدس واستبدالها بخدمات إسرائيلية تقدمها البلدية المحلية.

وأضاف بركات أن الأونروا "منظمة بلا جدوى يجب أن تختفي من العالم. وحقيقة الأونروا في القدس هي أنها تقدم خدمات، خدمات مكررة لخدمات البلدية التي هي أدنى بكثير من الخدمات التي تقدمها البلدية".

وتساعد أونروا الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم في حرب قيام إسرائيل عام 1948 والملايين من أبنائهم وأحفادهم.

وقال المتحدث باسم الأونروا في القدس سامي مشعشع إن التصريحات مزعجة لكنه أكد على أن الأونروا ستواصل عملها.

وأضاف "يعني هذه التصريحات مقلقة ولكنها ليست نهاية النهايات. الوكالة مستمرة في عملها، الوكالة مرة أخرى ليست للبيع، لن نذهب للبيت. هناك خدمات أساسية يجب أن نقدمها والفشل السياسي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب ألا يسحب نفسه على الوكالة".

وأردف سامي مشعشع "يدفعون ضرائب ولكنهم يحصلون على نزر يسير من الخدمات، وبالتالي دور الوكالة هنا أساسي لأنهم يحتاجون هذه الخدمات في غياب الخدمات المتكاملة من البلدية وبالتالي بالرغم من الأزمة المالية الوكالة تريد أن تبعث برسالتين مهمتين فيما يتعلق بوجودها في القدس، أولًا: استمروا في بعث أبنائكم إلى مدارس الوكالة، استمروا في الاستفادة من خدمات الوكالة الصحية والإغاثية. والجانب الآخر أنه بسبب الأزمة بعض من خدماتنا تهالكت، مدارسنا بحاجة إلى صيانة، عياداتنا وبعض الخدمات الأخرى وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتقدم ويدعم وجود الوكالة في القدس".

وتواجه الأونروا أزمة مالية منذ إعلان الولايات المتحدة في أغسطس آب أنها قطعت التمويل للوكالة التي وصفتها بأنها تدير "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه" تشمل "مجموعة تتزايد بشكل مطرد وبأضعاف مضاعفة من المستفيدين".

ورفض لاجئون فلسطينيون يتلقون مساعدات من الأونروا في القدس الشرقية تصريحات بركات بشأن استبدال خدمات الأونروا بخدمات البلدية.

وقال لاجئ فلسطيني من مخيم شعفاط للاجئين يدعى علي حواش "أنا حابب الأنروا أحسن من البلدية لأن البلدية بتشتغلش حتى بشعفاط، فش محسوم وبياخدوا أرنونا (ضريبة) ومي وبيشتغلوش اللازم عندنا على شعفاط وبيت حنينا".

وقال لاجئ آخر من مخيم شعفاط أيضا يدعى جميل الجولاني "هذا الحكي إحنا ما بنرضاه ولا بنوافق عليه. الأنروا أصلًا لها سنين ملبية طلباتنا وحاجاتنا، العالم أغلبيتها فيه ناس مش قادرة يا عمي تسكر العجز اللي عليها يعني الالتزامات".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل إلى حل الأونروا.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها. ويقول مكتب الإحصاء المركزي للحكومة الإسرائيلية إن عدد سكان القدس 900 ألف نسمة من بينهم نحو 340 ألف عربي.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.

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