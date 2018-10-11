المحامين والجامعة الأمريكية تقدمان منحا دراسية بوحدة أبحاث القانون والمجتمع

أعلنت نقابة المحامين عن تقديم منحة دراسية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتتضمن المنحة تحضير ماجستير القانون المقارن أو دبلومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، بوحدة أبحاث القانون والمجتمع التابعة لكلية القانون بالجامعة، على أن يحافظ الطالب على التقدير المطلوب (GPA3.0) كل فصل دراسي.



وأوضح خالد أبوكريشة الأمين العام للنقابة، أن النقيب العام سامح عاشور وقع اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الجامعة في هذا الشأن، مضيفا: "يأتي ذلك في إطار رغبة المجلس نقيبا وأعضاء في تطوير أعضاء النقابة مهنيا".



وتتضمن شروط القبول بالمنحة، أن يكون المتقدم مقيدا بنقابة محامين مصر، ويحمل كارنيه عام 2018، وأن يكون آخر مؤهل حصل عليه بتقدير "جيد"، إضافة لخبرة في العمل في المجال المتعلق بالمنحة، إضافة للمعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية والحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار TOEFL الدولي أو IELTS.



كما تتضمن المنحة مصاريف منحة الماجستير 5 فصول دراسية كحد أقصى على أن يلتزم الطالب بالتقدير المطلوب، مصاريف منحة الدبلومة 3 فصول دراسية كحد أقصى على أن يلتزم الطالب بالتقدير المطلوب، والمنحة شاملة برامج اللغة الانجليزية إذا لم يحصل المتقدم على الدرجة المطلوبة في اختبار TOEFL الدولي أو IELTS.



أما عن مسئولية الدارس فتشمل المشاركة بالمدارس الصيفية الخاصة بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، والالتزام بالعمل 5 ساعات بالأسبوع بالوحدة، والمشاركة بفاعلية بالحياة الأكاديمية به، إضافة لالتزام ملتزم بالحفاظ على وظيفته بجمهورية مصر العربية لمدة 3 سنوات على الأقل بعد الحصول على المنحة أو يلتزم برد مصاريف الدراسة التي تم سدادها.



والتقديم من خطوتين هما، ملئ استمارة الجامعة المطلوبة أونلاين على الرابط التالي:

"http://www.aucegypt.edu/admissions/graduate/how-apply".



وتقديم استمارة الاشتراك بمنح الجامعة اونلاين على الرابط التالي:

https://ssb.aucegypt.edu:4444/PROD/twbkwbis.P_GenMenu?name=homepage



على أن يكون آخر موعد للتقديم على استمارة الجامعة يوم ١٥ أكتوبر الجاري، وآخر موعد للتقديم على استمارة الاشتراك بمنح الجامعة للدراسة بفصل الربيع الدراسي بالجامعة يوم ١ نوفمبر المقبل.