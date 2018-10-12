توفيق عكاشة يتنبأ بتدمير قطر قريبا

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر والعالم العربي يواجهون حروب الجيل الخامس، موضحا أنه شرح خطوات هذه الحرب أمس ولكنه سوف يشرحها بالتفصيل في الفترة المقبلة.



وأضاف عكاشة، خلال برنامج «مصر اليوم» عبر فضائية «الحياة» أن الدولة المصرية قادرة علي هزم كل المكائد التي تحاك لها وتبني مستقبل المصريين؛ مؤكدا أن الدولة تعيد بناء بنيتها الأساسية كاملة.



وحذر عكاشة المصريين من الاعتراض على ارتفاع الأسعار، قائلا: «يطلقون على الحكومة حكومة الكباري لعدم معرفتهم الحقيقة.. الدولة كانت مدمرة، وتعمل على إعادة نفسها، وأول خطوة تأسيس بنية تحتية».



واستطرد «عكاشة»: «مصر تتعرض لحروب من دول شقيقة، منها قطر اللي هتلاقي نفسها مدمرة بعد ما دمرت أشقاءها، والكل هيطلع ملفاتها».