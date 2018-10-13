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رياضة

قمة نارية بين هولندا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.. الليلة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:15 ص
منتخب المانيا
منتخب المانيا
محمد رشاد
يستضيف منتخب هولندا الأول لكرة القدم، نظيره الألماني في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن الجولة الثالثة من المستوى الأول بالمجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

مواجهة اليوم ستكون نارية بين الفريقين الباحثين عن أول فوز في التصفيات، بعد أن خسر الطواحين الهولندية أمام فرنسا، وتعادل الماكينات أمام الديوك الفرنسية أيضًا.

ويتصدر منتخب فرنسا بطل العالم المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب ألمانيا في المركز الثاني برصيد نقطة، وهولندا أخيرًا بدون نقاط.

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