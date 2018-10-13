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رياضة

جروس يحذر لاعبي الزمالك من زيادة الوزن في فترات الراحة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحذير لاعبي الفريق من زيادة أوزانهم.

وأكد كريستيان جروس للاعبي الزمالك، أن عليهم الحفاظ على نظامهم الغذائي خلال فترة الراحة، على ان يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل.

ويستعد الفريق الأبيض للمباراة المقبلة أمام الاتحاد يوم 27 أكتوبر في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية.

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