ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

هندسة عين شمس تفوز بالمركز الأول في سباق السرعة برالي الجامعات.. فيديو وصور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:07 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
فاز فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس، بالمركز الأول بمجال السرعة، في رالي الجامعات المصرية للسيارات الكهربائية، والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وفاز بالمركز الثاني، في السباق المقام بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فريق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وجاء بالمركز الثالث طلاب المعهد العالي للهندسة بالعاشر.

يذكر أن "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، مسابقة تكنولوجية قومية، وهى الأولى من نوعها في مصر والمنطقة، ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

ويضم السباق 9 فرق مصرية، تتنافس جميعها بسيارات للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 500 ألف جنيه مصري، وهي المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

ترشيحاتنا

جروس والخمرة.. هل استحقت صورة مدرب الزمالك كل هذه الضجة ؟

توفيق عكاشة.. ماذا تغير في ظهوره الجديد على الحياة

تموين الشرقية تضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة في السوق السوداء.. فلاحون: نطالب بزيادة الحصة وتشديد الرقابة

ترامب خلال لقاء القس برانسون: نحن لا ندفع فدية لأحد

احتجاز مسئولين إثيوبيين حرضوا على اقتحام القصر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء

أحمد موسى يطلق هاشتاج #ترامب_شلح_اردوغان .. فيديو

أحمد موسى يدعو العرب لوقف ضخ الاستثمارات والسياحة إلى تركيا.. فيديو

متحدث الرئاسة: إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة

وليد منصور لـ صدى البلد: تامر حسني يغادر المستشفى ويتوجه إلى أمريكا.. فيديو

شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين بعد تطبيق حظر تداول الطيور الحية.. فيديو

ميلانيا ترامب تتجاهل ادعاءات خيانة الرئيس لها خلال لقاء تلفزيوني.. فيديو

نور الدين امرابط يقود هجوم المنتخب المغربي وأزارو على دكة البدلاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

محطات العائلة المقدسة في مصر من رفح حتى دير المحرق.. صور

شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي .. صور

20 فستانا من دولاب درة اختاري منها لسهرتك..صور

فيديو

هاشتاج #ترامب_شلح_اردوغان تريند رقم واحد .. فيديو
توفيق عكاشة: سيدة تشتري توك توك في جهاز ابنتها.. فيديو
موسى: الدول العربية ملهاش غير بعض ماعدا قطر الإسرائيلية.. فيديو
توفيق عكاشة لـ زوجته: يا خرابي يا حياة كانت شورة طين
أحمد موسى: تعامل الجزيرة مع اختفاء خاشقجي يذكرنا بتآمرها في 25 يناير .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟