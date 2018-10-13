هندسة عين شمس تفوز بالمركز الأول في سباق السرعة برالي الجامعات.. فيديو وصور

فاز فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس، بالمركز الأول بمجال السرعة، في رالي الجامعات المصرية للسيارات الكهربائية، والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.





وفاز بالمركز الثاني، في السباق المقام بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فريق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وجاء بالمركز الثالث طلاب المعهد العالي للهندسة بالعاشر.





يذكر أن "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، مسابقة تكنولوجية قومية، وهى الأولى من نوعها في مصر والمنطقة، ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.



