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محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:31 م
محافظ كفر الشيخ يكرم
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محمود زيدان
كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 42 فنانًا تشكيليًا من 18 دولة؛ لمشاركتهم المتميزة في فعاليات ملتقى البرلس الخامس للرسم على الجدران والمراكب 2018 فى ختام الملتقى، والذي عُقد بفندق القوات المسلحة بمدينة بلطيم، بحضور الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، رئيس ملتقى البرلس للفنون.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الفنية التي قام بها الفنانون المشاركون بملتقى البرلس الدولي، والتي تعكس رسالة إبداع فنى متجانس مع الطبيعة الخلابة لمدينة البرلس الساحلية المتميزة، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على رسالتهم الفنية السامية والتي حولت شوارع ومنازل مدينة البرلس إلى لوحات فنية وجمالية.
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم 42 فنانًا تشكليًا من 18 دولة.. صور

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